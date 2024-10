Juve, finalmente Adzic! Motta può sorridere, ma l'infermeria...

I calciatori impegnati tra qualificazioni per i Mondiali 2026 e la Nations League non sono ancora tornati, e il loro rientro è previsto a partire da domani. La prima buona notizia è il reintegro in gruppo di Vasilije Adzic dopo un infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane. La squadra è scesa in campo questa mattina: dopo la fase di riscaldamento, le esercitazioni si sono concentrate principalmente su possesso palla e tecnica, per poi dedicarsi a una fase dell’allenamento con focus sull’atletica.

Juventus, il punto sugli infortuni

In vista del match di sabato contro i biancocelesti, Thiago Motta dovrà fare a meno di Teun Koopmeiners, infortunatosi nell'utlima partita contro il Cagliari, di Nico Gonzalez che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare accusato contro il Lipsia e dei lungodegenti Gleison Bremer e Arkadius Milik. Alla lista si è aggiunto negli ultimi giorni anche Weston McKennie, alle prese con un problema alla spalla.

