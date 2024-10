Striano e Coviello: ricordate questi nomi e perché spiavano Andrea Agnelli

Voi lo sapete chi è Vincenzo Coviello ? E sapete perché spiava i conti correnti di Andrea Agnelli? La vicenda di Coviello è di grande attualità in questi giorni. Si tratta di un bancario di Bitonto in provincia di Bari, impiegato in un grande gruppo italiano che nel corso degli ultimi anni ha effettuato un numero enorme di accessi illegali al database della banca per "spiare" i conti correnti di molti personaggi della politica, dello spettacolo e qualcuno anche dello sport. Un'attività ovviamente illegale per la quale non solo è stato licenziato, ma si trova sotto inchiesta. Non risulta che Coviello abbia passato queste informazioni a terzi (ma le indagini devono ancora appurare questo elemento), mentre è noto l'elenco delle persone spiate.

Conti correnti spiati: c'è anche Andrea Agnelli

E fra queste c'è anche Andrea Agnelli e il conto corrente della Juventus (così come quello di alcuni ex giocatori da Tardelli a Collovati passando per Serena). Non è chiaro perché Coviello sia andato a spiare il conto di Andrea Agnelli e della Juventus (unica società di calcio che risulta spiata, per ora). Ma è curioso come l'interesse per l'ex presidente e per la società sia comune a un'altra indagine che riguarda la ricerca illegale di informazioni: quella in corso a Perugia dove il sottufficiale della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, aveva condotto oltre 7000 accessi a banche dati riservatissime per un'opera di dossieraggio da passare a giornalisti e pm. Anche in quel caso molte ricerche erano state fatte sui dirigenti o tesserati della Juventus, a partire da Andrea Agnelli...