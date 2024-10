Juve, il futuro è Verde: primo contratto per il gioiello della Primavera

"Un momento da ricordare per un giovane calciatore. Francesco Verde ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi alla Juventus fino al 30 giugno 2027": inizia così il comunicato ufficiale del club bianconero per annunciare la firma del difensore classe 2007 della Primavera di Francesco Magnanelli, laureatosi campione d'Europa con la Nazionale Under 17 questa estate a Cipro.