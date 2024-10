Pogba: "Marsiglia? Ho ancora un contratto con la Juve. Mi ha scritto Thuram"

Paul Pogba scalpita per il ritorno in campo dopo la riduzione della sua sospensione per doping da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport, che gli consentirà di tornare alle competizioni il prossimo marzo. Il Tas ha giustificato la sua decisione sottolineando come l'assunzione di DHEA, un ormone steroideo causa della positività rilevata al termine dell'incontro di campionato fra Udinese e Juventus del 20 agosto 2023, non era intenzionale. L'inizio di una rinascita per il giocatore attualmente sotto contratto con il club bianconero. Quando il 4 ottobre il Tas ha ridotto la sua pena da 4 anni a 18 mesi aveva detto: "Sono stato davvero felice. Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a ciò che amo di più".

Pogba sulla prospettiva Marsiglia

E dagli spalti del Parco dei Principi, Pogba ha partecipato per la presentazione del film 'Quatre Zeros', nel quale apparirà nei cinema di Francia nel ruolo di attore, ed ha approfittato della promozione del lungometraggio per rispondere a 'L'Équipe' sull'arrivo del prossimo marzo che segnerà l'inizio di una nuova carriera, di una nuova vita: "È come se mi fosse stata data un'altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. E' qualcosa che non vedo l'ora di fare". Evra aveva promesso di chiamare Benatia per portare Paul a Marsiglia, una prospettiva che il centrocampista francese non prende troppo sul serio: "La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. La possibilità di venire a giocare in Ligue 1? Sono in un club, sto solo pensando a tornare e ad uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai".

Pogba-Juve, parla Scanavino

"Mi ha scritto Thuram"

Il Mondiale del 2026 è ancora lontano dalla sua testa: "Il mio obiettivo è soprattutto rimettermi in forma perché è da tanto che non gioco. È proprio così, ritrovare il campo. Ci sono altri giocatori nella squadra francese, non è perché tornerà Paul Pogba, che ha vinto un Mondiale, che gli altri si siederanno. Ci sono calciatori che stanno facendo bene con i loro club, che stanno giocando bene, starà a me tornare a giocare". Invece la sua performance in 'Quatre Zeros' è stata già vista dai Blues e Pogba ha ricevuto, sul tema, qualche messaggio: "Mi ha scritto Marcus Thuram, ha riso. Con il ct Deschamps abbiamo anche scambiato un messaggio perché nel film avevamo una conoscenza in comune. Mi ha anche detto che sembrava che avessi una bella risata". Deschamps è stato uno di quelli che lo hanno supportato in questi mesi: "Naturalmente siamo rimasti in contatto. E' una persona che c'è sempre stata, che mi ha sempre sostenuto, anche prima di questa situazione. Gli sono molto grato", conclude Pogba.

