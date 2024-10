Kulusevski confuso da Ronaldo, l’aneddoto Juve: “Non capivo nulla”

Sono ormai lontani i tempi di quando il reparto offensivo della Juventus vedeva nel suo organico Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo . I due, dopo una breve esperienza insieme, hanno lasciato entrambi i bianconeri. Lo svedese si è poi accasato al Tottenham nel trasferimento che coinvolse anche Bentancur, e il portoghese dopo un'estate turbolenta è tornato a vestire la maglia del Manchester United. Seppur per poco tempo, l'esterno ha fatto tesoro dei consigli che gli sono stati dati dall'ex Real Madrid, ma in un'intervista ha dichiarato che all'epoca non gli era molto chiaro il significato dei suggerimenti del lusitano: "Quando ero più giovane, non capivo quello che Ronaldo mi diceva... ".

Ronaldo a Kulusevski: "Impara a conoscere il tuo corpo"

"Non accontentarsi di essere bravi, ma essere i migliori ogni giorno. Questa è l'unica cosa che conta. Per quanto sia difficile cercare di esserlo. Penso che impari con il tempo, che inizi a capire molto di più su come funzionino il mondo e il cervello. Non puoi avere 17 anni e sapere tutto. Sto iniziando a conoscere il mio corpo. Quando ero più giovane, non capivo quando Ronaldo mi diceva: 'Conoscerai il tuo corpo'. Perché allora non conoscevo il mio corpo". Racconta così il giocatore londinese i suoi primi anni nel calcio professionistico, quando dal Parma arrivò alla Juventus con le stimmate della giovane promessa. "Ma ora sto iniziando - aggiunge il calciatore - a capire i miei punti di forza e di debolezza, come posso migliorare. Quindi sento che tutto sta diventando più facile".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE