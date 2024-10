Juve, Thuram sente aria di Lazio: gol alla Totti in allenamento

" Intensità ", questa è la parola chiave dell'allenamento della Juventus . I bianconeri sotto la guida dello staff di Thiago Motta stanno preparando la sfida contro la Lazio , in attesa anche di tutti i giocatori che sono stati ipegnati con le rispettive nazionali. Thiago Motta in questa pausa ha potuto lavorare e migliorare l'identità della squadra. I bianconeri in casa non vincono dall'esordio stagionale contro il Como e non hanno intenzione di perdere altri punti per strada.

Juve, Thuram alla Totti avvisa la Lazio

Il rendimento di Thuram per ora è stato un po' frenato dai problemi muscolari, ma ora può prendersi il suo spazio. La Juventus contro la Lazio sarà orfana di McKennie e Koopmeiners e deve contare sulla qualità e quantità del centrocampista francese. E in allenamento ha mostrato le sue caratteristiche con un delizioso gol a cucchiaio alla Totti. E visto il prossimo incontro contro i biancocelesti non c'era modo migliore per caricare l'ambiente. Meno preciso Vlahovic davanti Perin (in splendida forma), molto meglio invece con i tiri dalla distanza, come ha dimostrato anche contro il Lipsia. Si vede in campo anche Adzic, un'alternativa in più per Motta vista l'infermeria piena.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE