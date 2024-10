Bremer, Panta Rei Juve: il messaggio motivazionale e la carica dei tifosi

TORINO - Dopo il brutto infortunio a Lipsia in Champions League, Gleison Bremer è intenzionato a tornare il più presto possibile sui campi di gioco. Volato in Francia per sottoporsi all'operazione al ginocchio sinistro, il difensore brasiliano dovrà lavorare intensamente sul recupero per provare a rientrare a fine stagione. Una tegola per Thiago Motta e per tutta la Juventus, ma intanto il centrale bianconero prova a lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti i tifosi attraverso il suo profilo Instagram.