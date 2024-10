Champions femminile, sale l'attesa: Juventus-Bayern su Dazn

TORINO - Il calcio femminile continua a conquistare il pubblico su Dazn, che conferma il suo ruolo di piattaforma di riferimento per la Uefa Women's Champions League. Con partite sempre più emozionanti, Dazn offrirà agli appassionati una stagione ricca di azione e spettacolo. Domani alle 18:45, la Juventus sfiderà il Bayern Monaco a Biella in una partita carica di adrenalina. Il giorno successivo, giovedì 17 ottobre, sempre alle 18:45, toccherà alla Roma affrontare il Galatasaray in una gara fondamentale per proseguire il suo cammino europeo. Entrambi i match saranno visibili anche in modalità gratuita.