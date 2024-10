"Danilo leader Brasile, ecco cosa ha capito. Se non lo convocassi..."

Danilo è stato protagonista di un inizio di stagione complicato. Il difensore è infatti passato dall'essere un punto di riferimento per la Juventus all'essere schiarato in campo con sempre meno continuità. Una situazione che non gli ha comunque fatto perdere il posto in nazionale, dove continua ad essere il capitano del Brasile . Una scelta confermata e ribadita con forza dal ct Dorival Junior nella conferenza stampa prima della sfida al Perù.

Brasile, Dorival Junior: "Sarei in malafede se escludessi Danilo"

Il ct della nazionale verdeoro ha spiegato così la scelta di convocare ancora Danilo nonostante i pochi minuti disputati con la maglia della Juventus: “Danilo è il capitano della squadra ed è molto importante per noi, sarei in malafede se lo escludessi perché non ha giocato nel suo club. Lui ha una grande importanza nello spogliatoio e per ciò che rappresenta per questo gruppo. A volte un allenatore deve chiudere un occhio per certe situazioni. Lui è un calciatore molto bravo e ha tanta esperienza che, in questo momento di transizione generazionale per la nostra nazionale, si rivela estremamente utile”.