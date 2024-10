Douglas Luiz, l'emergenza Juve apre la via per la Lazio: l'idea di Motta

TORINO - Niente da fare. Nessuna buona nuova dal JMedical per Thiago Motta, o meglio, non così buona come si poteva sperare. Già, perché il jolly texano (è capace di giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo oppure come esterno difensivo e offensivo) può da una parte esultare per l’esito dell’esame strumentale a cui si è sottoposto ma dall’altra non troppo. Infatti nessuna lesione del muscolo della coscia però un affaticamento sì. E allora, tenuto conto del tour de force che attende la Juventus con le prossime sette partite di fila ogni tre giorni, si è di fatto deciso di non utilizzarlo nel match di sabato sera all’Allianz contro la Lazio (altro esaurito) in modo da permettergli di recuperare al 100% e averlo a disposizione almeno per la partita di martedì sera, sempre a Torino, contro lo Stoccarda in Champions League. Per la sfida contro i laziali di Baroni l’elenco degli indisponibili è lungo come non mai in questa stagione.