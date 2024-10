Juve, Ortiz e non solo: lista Giuntoli per i sostituti di Bremer! Kalimuendo…

Dorival Junior su Danilo

Ma prima della riapertura delle trattative, Motta dovrà gestire le risorse di cui la rosa dispone, magari dando più spazio a chi finora ha giocato poco: come l’altro brasiliano, Danilo. Difeso ieri dal ct verdeoro Dorival Junior: "Danilo è il capitano della squadra ed è molto importante per noi, sarei in malafede se lo escludessi perché non ha giocato nel suo club. Lui ha una grande importanza nello spogliatoio e per ciò che rappresenta per il gruppo. A volte chiudiamo gli occhi... Danilo come terzo marcatore è molto bravo. Ha tanta esperienza che, in questo momento di transizione generazionale per la nostra nazionale, si rivela estremamente utile. Danilo è un ragazzo fantastico e può aiutare molto, questo è il suo ruolo. Man mano che diventa più esperto, un giocatore comincia a capire che la squadra si può aiutare non solo con il pallone tra i piedi. E penso che a lui piaccia un ruolo così importante nella Seleçao".