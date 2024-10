Vlahovic insostituibile e leader: ora tour de force Juve, DV9 e la ricetta Motta

TORINO - Il dizionario definisce la dipendenza come l’incapacità di fare a meno di una persona. E questo sgombra il campo da ogni ragionevole dubbio: già, la Juventus attuale è Vlahovic-dipendente. Un concetto che, di per sé, non si porta appresso alcuna accezione negativa: la maggior parte dei club, in Italia come nel mondo, farebbe carte false per dipendere da un giocatore che ha già messo a segno sette reti in nove partite. Certo, soltanto con l’imminente filotto di sfide si entrerà nel cuore della stagione: sette partite in ventidue giorni tra campionato e coppa, secondo una cadenza che si ripeterà con continuità nel corso dell’annata, a maggior ragione nell’epoca della nuova e affollata Champions League. La ricetta bianconera, però, non pare in predicato di subire variazioni. Anzi. Più Vlahovic che mai: ieri, oggi e domani.