Conceicao, rabbia per la Lazio ma carica per la Champions

Conceiçao, rabbia Lazio e carica Champions

Oggi Conceiçao rientrerà a Torino e domani riprenderà ad allenarsi in gruppo (la squadra lavora questa mattina) con una parola sola al centro dei pensieri: Stoccarda. Il figlio d’arte portoghese scaccerà la rabbia di dover guardare dalla tribuna Juve-Lazio concentrandosi per affrontare al meglio per il terzo turno di Champions League, che martedì alle 21 vedrà i bianconeri scendere in campo contro i tedeschi allo Stadium. Una sfida non solo importante, ma che potrebbe segnare un primo spartiacque, seppur solo virtuale, nel cammino europeo bianconero. Un cammino sconosciuto, come lo è per tutte le altre partecipanti vista la formula completamente nuova, ma sul quale si è provato a gettare luce attraverso le simulazioni al computer. Dalle diecimila eseguite dal sito Football meets data è emerso che con 9 punti, quelli che la Juve raggiungerebbe battendo lo Stoccarda, c’è il 77% di possibilità di raggiungere almeno il 24° posto, ultimo utile per accedere agli spareggi per il passaggio agli ottavi. Possibilità che salgono al 99% con 10 punti, ovvero, nel caso bianconero, con appena un pareggio nelle successive cinque giornate.