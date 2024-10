Juve, la Lazio si avvicina: squadra al lavoro per combattere l'emergenza

Manca sempre meno al ritorno in campo dopo la sosta nazionali. La Juve sabato alle ore 20.45 all'Allianz Stadium ospiterà la Lazio di Marco Baroni, dovendo far fronte a numerose defezioni e in piena emergenza. I bianconeri, agli ordini di Thiago Motta, quest'oggi hanno lavorato al Training Center in vista del match contro i biancocelesti. Lavoro fisico e con la palla per il gruppo (al quale si sono riaggregati i nazionali): si avvicina ad una settimana impegnativa con 3 gare in pochi giorni.