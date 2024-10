Tik Tok sponsor Women: così la Juve conquista altri 5,6 milioni di fan

Oltre 5,6 milioni di utenti del profilo @juventuswomen; quasi 100 milioni di visualizzazioni video, una fanbase di 730 mila follower. I numeri della partnership fra la Juve Women e Tik Tok legittimano la nuova fase del rapporto fra la squadra bianconera e la piattaforma cinese: si schiudono orizzonti di reciproca soddisfazione e di ulteriore, grande promozione dell'intero movimento del calcio femminile italiano. Domenica scorsa, in occasione del big match Juve-Roma che allo Stadium ha registrato l'affluenza di 33.321 spettatori, Tik Tok aveva lanciato la campagna "La consapevolezza è un gioco di squadra" e le juventine avevano indossato la maglia con la scritta #MentalHealth on TikTok. Oggi, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella contro il Bayern, le Women promuovono sulle loro divise lo slogan #WomensFootball on TikTok. Comprensibile la soddisfazione del club bianconero annunciando la nuova intesa: "Siamo orgogliosi di annunciare il proseguimento di questo accordo, volto a incrementare ulteriormente la visibilità delle Juventus Women a livello globale, un obiettivo condiviso da entrambe le realtà», si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale di una Juve che, in campo femminioe come in quello maschile, continua a percorrere le strade social con vistoso successo. Sull'onda di quello riscosso dalla supersfida torinese fra la squadra di Canzi e le campionesse d'Italia di Spugna. Su Rai 2, il 13 ottobre sono stati 432 mila i telespettatori incollati davanti alla tv, con uno share medio del 4,32%: numeri divenuti ancora più considerevoli nel secondo tempo, con 463 mila telespettatori e uno share del 4,80%. I singoli contatti sono stati oltre 2 milioni, per l'esattezza 2.024.311. Si tratta del record di telespettatori per una partita del campionato italiano di Serie A Femminile: Juventus-Roma sale sul podio di una classifica che vede in testa Roma-Fiorentina (finale dell'ultima Coppa Italia) con 530 mila spettatori, seguita (440 mila) dalla Supercoppa Italiana che, nello scorso gennaio, a Cremona, vide affrontarsi le stesse squadre protagoniste del pomeriggio allo Stadium "Si tratta di dati straordinari - ha rimarcato Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica - Da sempre, l'obiettivo che ci siamo posti è quello di trasformare la partita in un evento,e i grandi stadi aprono le porte a grandi opportunità che fanno bene al nostro movimento". Domenica scorsa erano 110 i Paesi collegati con l'Allianz Stadium; sui canali di Figc Femminile, nelle 24 ore dell’evento sono stati pubblicati oltre 50 contenuti originali, registrando 830 mila visualizzazioni dei video. Non è difficile capire perché la nuova partnership Juve Women- Tik Tok sia foriera di nuovi, lusinghieri risultati. Per le bianconere e non soltanto per loro.