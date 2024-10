TikTok, chi è? Lo sponsor bussa dalle Women: quanto guadagna la Juve

La collaborazione tra Juve e TikTok

La cifra dell’accordo è inferiore al milione di euro, in pieno target degli sponsor per il calcio femminile che, però, proprio in virtà di questo accordo conferma di essere accreditato di enormi potenzialità a livello globale soprattutto tra il pubblico più giovane come quello, appunto, che utilizza la piattaforma fondata da Zhang Yiming nel 2012 e che ha lanciato l’app social nel 2017. A Zhang, pur con la cautela necessaria nelle dinamiche economiche cinesi, è accreditato di un patrimonio di 45,6 miliardi di dollari ed quindi ancor più interessante che i suoi manager abbiano deciso, in Europa, di puntare sulla Juventus femminile dove, tra l’altro, gioca Alisha Lehmann che ha ben 11 milioni di follower su TikTok, una sorta di Cristiano Ronaldo al femminile. A completare il quadro ha sicuramente contribuito la sempre maggiora attenzione che la Juventus dedica allo sviluppo del brand sui social al punto da aver realizzato una società di sviluppo interna, il CreatorLab, che occupa una quarantina di addetti per la realizzazione di “stories” sulle varie piattaforme.