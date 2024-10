Fagioli non si allena, Juve-Lazio a rischio: altra botta per Motta. Chi resta?

Ancora brutte notizie per Thiago Motta in vista del ritorno della Serie A contro la Lazio , in programma sabato 19 ottobre all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero deve infatti affrontare una situazione di piena emergenza con tanti indisponibili. Una lista che però richia di allungarsi ulteriormente, visto che nelle ultime ore anche Nicolò Fagioli si è fermato per un problema fisico rimediato in Nazionale .

Juve-Lazio, da Koopmeiners a Conceicao: gli assenti di Motta

La possibile assenza di Nicolò Fagioli non è l'unico problema per Thiago Motta in vista di Juve-Lazio. L'allenatore bianconero sarà infatti costretto a dover rinunciare ad alcuni pezzi importanti. Tra questi rientra ovviamente Bremer, fuori per il resto della stagione dopo l'operazione al crociato. Forfait forzato anche per Conceicao per la squalifica rimediata con il rosso contro il Cagliari. Assenti anche McKennie e Nico Gonzalez, alle prese con dei problemi muscolari. Il primo dovrebbe rientrare già con lo Stoccarda in Champions League, mentre l'argentino punta ad esserci contro l'Inter così come Koopmeiners, alle prese con la frattura alle costole. Buone notizie invece per Weah, che dovrebbe essere a disposizione con la Lazio dopo aver smaltito l'infortunio alla caviglia. Infine assente anche Milik in seguito alla nuova operazione subita al ginocchio.

