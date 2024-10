Ortiz, il pensiero stupendo Juve. Ma a gennaio non si esclude un doloroso addio

Gli amici di Leo e il possibile addio

E così il nome di Ortiz ha finito per far capolino nell’elenco dei papabili acquisti di gennaio di Giuntoli, sulle tracce di un centrale e di un attaccante: il brasiliano condivide la presenza nella “shortlist” con ex giocatori del tecnico bianconero, come Kiwior e Beukema, e con solide new entry, leggi alla voce Ismajli. Uno, nel corso del mercato invernale, arriverà. Almeno uno, via: al momento non si può scartare del tutto l’ipotesi di un’altra uscita nel reparto, per esempio quella di Danilo.