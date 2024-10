"Tecnicamente di un’altra categoria”: Nicolussi Caviglia e l’idolo Juve

"Le differenze tecniche rispetto alla Juve? Non ce ne sono troppe , perché alla fine alla domenica entri in campo per vincere, cambia poco la squadra. L'importante è sentirsi parte di qualcosa di grande" - ha spiegato il centrocampista del Venezia in prestito dai bianconeri, Nicolussi Caviglia , in conferenza vista del match contro l'Atalanta. Il mediano si è preso subito un ruolo da titolare ed è già un punto fermo di Di Francesco, ma non ha dimenticato il suo passato: "T anti riferimenti a Torino, ma Pjanic era di un'altra categoria ".

Nicolussi tra Venezia e Juve: "Chiellini e Pjanic esempi, Pogba..."

Nicolussi Caviglia ha parlato del suo trasferimento al Venezia: "La dirigenza mi ha convinto subito con il progetto. Il mister mi è piaciuto subito per le idee che ha e che trasmette. Mi sono integrato subito bene in una società solida. Secondo me siamo su un buon percorso, dobbiamo migliorare le cose che abbiamo sbagliato, ma ci lavoriamo in settimana". Sul suo ruolo: "Mi trovo bene nel centrocampo a due, perché puoi anche avanzare e tirare. A 3 mi trovo bene ad impostare il gioco come vertice basso". Sull'Atalanta, prossima avversaria in Serie A: "Ha il suo modo di giocare che influenza anche le altre squadre, lascia pochi spazi agli avversari pressandoti uomo contro uomo, devi giocare bene sulle diagonali e sul passaggio in verticale, perché loro ti lasciano poco tempo per pensare". Poi ha parlato anche del suo recente passato e dell'importanza della Next Gen: "Mi ha aiutato molto fare quello step intermedio fra la Primavera e la prima squadra". Riferimenti alla Juve ne ha avuti tanti, ma ne ha citati due: "Chiellini ti dà consigli su tutti i punti di vista, quindi a livello umano nomino lui. A livello tecnico anche solo guardandolo gli allenamenti dico Pjanic, lo vedevi che era di un'altra categoria. Pogba? Sì anche lui, un punto di riferimento per noi giovani". Poi un'ultima domanda sul suo percorso alla Vecchia Signora: "Che cos'è per me la Juve? Una parte importante nella mia vita. Una bellissima parte della mia carriera, mi ha fatto crescere dal punto di vista calcistico e umano".

