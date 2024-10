Conceicao, parla papà Sergio: "Ecco cosa deve fare per diventare un top"

"Gestire i giovani talenti è difficile. La cosa principale da capire è se abbiano davvero talento, poi subentrano altre caratteristiche importanti per potere crescere nelle squadre di alto livello". Così Sergio Conceicao, presente all'annuncio dei finalisti del Golden Boy 2024 in programma il 17 ottobre presso l'affascinante Casina Poste in Lungotevere Flaminio. Il tecnico portoghese - che a giugno 2024 ha deciso di separarsi con il Porto - ha risposto sul ruolo dell'allenatore nella formazione dei giovani talenti. L'ex centrocampista della Lazio ha inoltre detto la sua in merito al rendimento del suo quartogenito Francisco, che con la maglia della Juve non ha perso tempo a conquistare la fiducia di Thiago Motta. L'attaccante bianconero non sarà però presente in campo contro la formazione di Marco Baroni, nell'incontro in programma sabato 19 allo Stadium e valido per l'8ª giornata di Serie A. Il giocatore classe 2002 è stato infatti espulso nel corso del match contro il Cagliari: una decisione arbitrale seguita da non poche polemiche.