Bremer, carica verso Juve-Lazio: pubblica il video amarcord, e i tifosi...

Meno due al rientro in campo per la Juve , che sabato all'Allianz Stadium ospiterà la Lazio . Un match per il quale Thiago Motta dovrà fare a meno di diversi elementi, in un clima di vera e propria emergenza. Alla lunga lista degli acciaccati, infatti, nelle ultime ore si è aggiunto anche Nicolò Fagioli , che potrebbe dunque non farcela per la gara di dopodomani. Chi salterà il match con i biancocelesti e il resto della stagione è Gleison Bremer , che sui suoi canali social ha però voluto mandare un messaggio alla squadra.

Juve, Bremer e la carica social

Il difensore brasiliano, operatosi appena due giorni fa, ha postato sul suo account Instagram una clip che lo riguarda mentre fa un gol. Non una rete qualsiasi, bensì quella segnata proprio alla Lazio nel febbraio del 2023, in Coppa Italia. Un guizzo di testa ad anticipare Maximiano e che consentì ai bianconeri, all'epoca allenati da Massimiliano Allegri, di vincere la partita per 1-0 e di approdare alla semifinale della competizione tricolore. Un video condito da un messaggio ai suoi compagni e a tutto l'ambiente: "Cose che già mi mancano. In bocca al lupo ai miei ragazzi, forza bianconeri", con tanto di cuori in tinta a margine.

Nonostante l'infortunio, dunque, Bremer ha voluto dimostrare una volta di più la vicinanza alla sua Juve: leader dentro e fuori dal campo. Non sono ovviamente mancati i commenti nostalgici dei tifosi bianconeri, tutti in attesa del suo ritorno sul terreno di gioco. Da "Ciao gigante, ci manchi un casino" a "Quanto ci manchi non si può spiegare" passando per "Non sto piangendo, mi è solo entrato un muro bianconero negli occhi" fino a "Ti aspettiamo roccia".