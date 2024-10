Scatto Douglas Luiz, cosa filtra dalla Continassa. Juve-Lazio: l’unico dilemma

Tutti per Douglas Luiz e Douglas Luiz - spera la Juve - per tutti. Tutti per Douglas Luiz involontariamente, in realtà, perché sembra che una congiuntura astrale stia spingendo per il rilancio del brasiliano tra i titolari da parte di Thiago Motta, rendendo indisponibili quanti più bianconeri possibile tra centrocampo e attacco: dopo Koopmeiners e McKennie è toccato a Fagioli fermarsi, per una botta presa in Nazionale che lo terrà fuori dalla sfida con la Lazio. Questo per quanto riguarda i concorrenti diretti del brasiliano: poi bisogna aggiungere l’infortunio di Nico Gonzalez, la squalifica di Conceiçao e la condizione non al top di Weah, recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra, ma digiuno di partite da Juve-Napoli del 21 settembre. Che c’entrano gli esterni offensivi con Douglas Luiz? C’entrano perché, a meno che non ne inventi una imprevista, l’altra soluzione di Motta per sostituire Koopmeiners (e McKennie, e Fagioli) è spostare al centro Yildiz, con Thuram e Locatelli a occupare gli altri due posti a centrocampo.