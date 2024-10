Motta, conferenza Juve-Lazio: tutte le dichiarazioni in diretta

Giornata di vigilia per quanto riguarda il ritorno in campo della Serie A. Alla Continassa è Thiago Motta a parlare in vista della sfida contro la Lazio dell'Allianz Stadium. Dopo due settimane di lavoro tra giocatori impegnati con le nazionali e diverse assenze (tra infortuni e squalifiche), il tecnico della Juve ha preparato la gara contro i biancocelesti dovendo fare di necessità virtù. L'allenatore italo-brasiliano è pronto a parlare in conferenza per analizzare la condizione della squadra e il prossimo avversario.

Juve, Thiago Motta: "La squadra sta bene, voglio la prestazione"

Thiago Motta ha fatto subito il punto sulle condizioni della squadra dopo la sosta: "Bene, li ho visti molto bene durante l'ultimo allenamento. Quelli che possono partecipare domani hanno lavorato bene, saremo pronti ad affrontare la Lazio. Voglio vedere la prestazione, è questa che ti porta al risultato. Non ho mai voluto una prestazione solo per estetica. Le squadre che giocano bene hanno più probabilità di vincere, poi succede magari che le squadre che giocano bene non vincono, ma non sempre è così. Voglio una squadra che fa bene, difendere bene e attaccare bene gli spazi, dobbiamo avere la voglia di attaccare gli avversari per fare goal".

Juve, Thiago Motta: "Fagioli e Weah ci saranno"

Spazio poi alle condizioni degli infortunati: "Fagioli domani ci sarà e anche Weah. Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez. Chi al posto di Koopmeiners? Vedremo domani. Chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase offensiva e difensiva. Cercheremo di mettere i calciatori in campo nelle condizioni migliori".

Motta: "Douglas Luiz? Gli ho parlato pochissimo"

Su Douglas Luiz: "Ho parlato pochissimo con lui. Però ho visto un bellissimo atteggiamento in allenamento. Questi momenti difficili servono per vedere la reazione dei calciatori. Io ho visto una reazione bellissima. Continua ad allenarsi benissimo. Quando lo vedo così sono tranquillissimo. Questa è la strada giusta. Può fare sicuramente meglio e sono contento di quello che ho visto".

Juve, Motta: "Vlahovic sta bene, il suo vice..."

L'annuncio poi su Dusan Vlahovic e le possibili soluzioni per condergli un po' di riposo: "Vorrei immaginare che fosse al 100% in tutte le gare, però sappiamo perfettamente che può succedere che non sia così. Per domani sta bene e giocherà, per le sfide successive lo vedremo giorno dopo giorno. Chi al suo posto? In tanti potrebbero giocare da centravanti, dipende da come uno lo vede. Può essere fisso o che si muove, ognuno con le sue caratteristiche può occupare quello spazio lì".

Motta: "Troppe partite? Ognuno ha la sua gestione"

Sul tema delle troppe partite: "Secondo Spalletti, noi allenatori dovremmo sfruttare tutta la rosa? Lo sapevamo fin dall'inizio il numero delle gare, non c'è da lamentarsi oggi. Se poi nel momento adeguato potremo esprimere un'opinione, io volentieri lo farò. Domani abbiamo una partita, dopo due giorni ne avremo un'altra, dobbiamo fare le cose nel miglior modo possibile per restare in forma. Ognuno ha la propria gestione".

Juve, Motta: "Adzic grande giocatore, lo vedrete"

Motta ha anche voluto spendere delle parole su Adzic che è tornato a disposizione dopo diversi problemi fisici: "L'ho visto veramente molto bene. L'ho visto con una postura più aperta. Questo mi piace. È un grande giocatore, però lui ha meno responsabilità di altri. Sono convinto che farà bene. Può fare il centrocampista offensivo e anche l'esterno, ma per caratteristiche per me non è un esterno. Quando giocherà farà bene".

Motta: "Ammiro Baroni, Lazio grande squadra"

Thiago Motta si è poi concentrato sulla Lazio: "Affronteremo una buona squadra con dei giocatori che stanno bene in questo momento, un allenatore molto esperto che viene da tante stagioni fatte bene, sia in A che in B. Ammiro tantissimo Baroni, gliel'ho detto anche quando ci siamo incontrati di persona. Abbiamo di fronte una bella avversaria. Mi aspettavo la Lazio tra le prime della classifica, non mi sorprende niente. Nessuno regala niente a nessuno. Dobbiamo fare il nostro lavoro bene per meritare un risultato positivo. Problemi dopo la sosta? Non credo nella casualità che questi pareggi sono arrivati prima o dopo la sosta, abbiamo pareggiato perché non siamo stati sufficienti per vincere. Ogni sfida è una storia diversa".

Motta: "Dimostriamo di essere competitivi nelle difficoltà"

Motta ha poi spiegato come le tante assenze devono servire da stimolo al resto del gruppo: "Questo conta sempre, non solo per la partita di domani. Anzi, magari di più per la gara di domani: contando le assenze, altri avranno l'opportunità di esprimere il loro valore sempre per il bene collettivo. Non costruisco una squadra da solo, ci sono tante persone all'interno della società per costruire una squadra. Domani avremo un'altra possibilità di dimostrare che anche nella difficoltà possiamo essere competitivi. Lo stadio sarà nuovamente pieno, significa che la gente ha tanto entusiasmo. Segnare su palla inattiva? Abbiamo tutte le possibilità per farlo domani. Abbiamo giocatori che già in passato hanno dimostrato di poterlo fare, dobbiamo andare nell'area avversaria con la voglia di fare goal". Infine su Thuram: "Sta molto bene, è un ragazzo che vuole migliorarsi tutti i giorni e ha grande ambizione. Ha avuto un grande maestro dietro che gli è sempre stato addosso, per quello che si vede in campo e negli allenamenti è che vuole giocare sempre. Sono contentissimo del lavoro che ha fatto fino ad oggi e deve continuare così".

