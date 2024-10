“Motta non è un fanatico. Vlahovic criticato? Ma meno male che gioca così..."

" Il calcio intellettuale lo capiscono in pochi, forse solo chi lo fa . Torniamo a un calcio figurativo: come si fa a innamorarsi di un sistema di gioco e non di un calciatore" - ha detto Prandelli a a Deejay Football Club su Radio Deejay. L'ex ct della Nazionale ha espresso anche la sua preferenza sugli allenatori in Serie A: " Qualche tecnico che dà speranza? Beh, Thiago Motta non è un fanatico del sistema di gioco. Lui occupa lo spazio e crea superiorità numerica, ma non in maniera sistematica e ripetitiva. Chi c'è c'è, una volta era così: sapevi che dovevi migliorare a livello tecnico e con lui migliori, ma non è così fanatico e rigido".

"Vlahovic non deve giocare con la squadra"

Prandelli ha parlato anche di Vlahovic, che aveva lanciato alla Fiorentina: "Gioca poco con la squadra? Ma meno male. Questo è quello che gli avevo chiesto io: di giocare poco con noi. L'attaccante deve finalizzare: se viene incontro, fa sponda, gioco, poi in area di rigore chi ci sta? Le mezzali? Sulla manovra, per il modo di vedere il calcio, la punta meno viene incontro e meglio è". Sull'insistente costruzione dal basso: "Non vanno seguite mai le mode, sono passeggere. Costruire dal basso si faceva anche 15 anni fa, ma quando avevi la possibilità di farlo: vedo squadre che non riescono a superare la metà campo. La Fiorentina ha fatto gol contro il Milan col rinvio dal portiere e ho detto 'finalmente'". Sulla situazione al Milan e Fonseca in difficoltà: "Io non conosco le dinamiche interne, leggo e osservo quel che viene raccontato. Mi pare che manchi un riferimento in dirigenza, il Galliani della situazione. Il dirigente vero deve essere vicino alla squadra". Poi un'ultima domanda sul futuro: "Se mi viene voglia di tornare? No, in panchina no. Magari l'idea di creare un pool di allenatori in una società, facendo il responsabile tecnico, questo sì. Aiutare a far crescere il movimento senza essere responsabile della squadra: io vedo un futuro nel settore giovanile in cui gli allenatori cambiano".

