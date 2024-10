Giuntoli silura Pogba a chiare lettere: “La squadra Juve è al completo”

Le parole di Thuram

Anche Thuram è intervenuto nel pre-gara per rilasciare alcune dichiarazioni: "E' importante tornare a vincere perché abbiamo pareggiato tre partite in casa e stasera vogliamo vincere. Devo migliorare in tutto, fisicamente, tatticamente. Per me è un nuovo campionato, sto bene in campo e mi sento bene anche in allenamento". Thiago Motta? Mi ha chiesto di giocare, andare in avanti e sentire il gioco. Mi ha chiesto solo di giocare bene".