Un Motta mai visto, l'urlo belluino al gol della vittoria: "Porca putt..."

Contro la Lazio in 10 uomini fin da metà del primo tempo per il rosso estratto a Romagnoli, la Juventus ha sbloccato la gara solo al minuto 85 grazie alla sfortunata deviazione di Gila nella propria porta. Veemente e rabbiosa l'esultanza di Thiago Motta che si rivolge verso la propria panchina urlando "Porca puttana" mentre abbracciava i suoi assistenti. Un'esultanza che sa di liberazione dopo una gara tirata che la Juventus ha dominato.

Juve di misura, decide un'autorete

Minuto 24, intervento di Romagnoli che Sacchi giudica sul pallone, l'azione continua ma il Var richiama l'arbitro: decisione presa, rosso diretto al centrale della Lazio. Minuto 85: Vlahovic apre sulla sinistra per Cabal, palla in mezzo e sfortunata deviazione di suola di Gila. La Juve torna a vincere, dopo due vittorie di fila la Lazio invece si ferma. Thiago Motta è incontenibile in panchina, esulta liberandosi di alcune critiche dopo queste otto giornate di campionato, riportando momentaneamente la Juve in vetta aspettando la gara del Napoli.