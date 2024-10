Cabal e la moglie incinta, Adzic emozionato, Kalulu da veterano: la Juve in tv

Dopo la vittoria di misura contro la Lazio arrivata grazie all'autorete di Gila , il debuttante Adzic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Parlo in inglese perché non so parlare bene in italiano. E' un sogno giocare per la Juventus, non potevo immaginarlo nemmeno da bambino. I miei genitori erano allo stadio e li ho visti in lacrime ed è stato molto emozionante, era importante ottenere i tre punti e sono contento per il gol di Cabal ".

Le parole di Cabal

Anche Cabal è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto felice di tutto il lavoro fatto con la squadra, della fiducia che ci è stata data. Dio è grande, mia moglie è incinta e sono felice. Sapevamo come era la Lazio. Abbiamo fatto in campo tutto il lavoro fatto questa settimana. Sono felice perché ho lavorato molto per quest’occasione, quello che il mister vuole. Si lavora molto».

Così Kalulu sul rosso a Romagnoli

"Sull'azione già immaginavo come tirare, poi mi ha preso bene. Sono una squadra organizzata e in dieci non si sono aperti e trovare le imbucate era difficile. A livello tecnico possiamo fare meglio, questa squadra è difficile da muovere e fargli gol". Sull'azione che ha portato al rosso di Romagnoli, Kalulu ha dichiarato: "Abbiamo lavorato questa fase per essere più tattici, quando attacchiamo siamo tutti attaccanti e quando difendiamo tutti difensori". Infine su Thiago Motta, il francese ha concluso così: "La cosa che mi piace di più è che in campo si vede il lavoro, dobbiamo sempre dare il massimo ma ci possiamo anche divertire, siamo molto liberi di provare l'azione, se vado avanti so che anche se perdo la palla può succedere. Tutti possiamo esprimere il nostro calcio".