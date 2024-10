Pagelle Juve: muro Gatti, lampi Adzic, Thuram galoppa, Yildiz in ritardo

All. Motta 6.5

A due mesi dall’ultima vittoria in campionato allo Stadium la Juventus torna al successo. Di misura e su autogol, con l’uomo in più, ma restano tre punti preziosi che proiettano i bianconeri in vetta alla classifica, alla pari col Napoli. Il tecnico ha dovuto far fronte all’emergenza infortuni, ma la mossa Douglas Luiz non è sembrata azzeccata.