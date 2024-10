Juve, ora lo Stoccarda: allenamento, programma Champions e conferenza Motta

Archiviata la faticosa vittoria contro la Lazio grazie a un'autorete, la Juventus ha già voltato pagina in vista della prossima delicata sfida, quella della terza giornata di Champions League che martedì sera, alle 21, vedrà gli uomini di Thiago Motta impegnati all'Allianz Stadium di Torino contro lo Stoccarda . La Juventus fa parte di quel lotto di sette squadre ancora a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti del torneo. Il gruppo bianconero stamattina è tornato subito ad allenarsi al JTC Continassa diviso in due: chi era partito titolare ieri sera contro i biancocelesti si è dedicato a una seduta di scarico, mentre chi è subentrato e chi non è sceso in campo ha lavorato su possesso palla e atletica.

Il programma di domani

Lo Stoccarda non è tra le 13 squadre tedesche affrontate in passato dalla Juventus che spera di poter ritrovare McKennie fermatosi nel corso della sosta per un problema muscolare. Per domani, già vigilia di Champions, la squadra si allenerà al mattino alla Continassa e successivamente, alle ore 13:30, è in programma la conferenza stampa dei bianconeri.