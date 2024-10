Juve in campo verso lo Stoccarda: McKennie in gruppo, out Koopmeiners e Gonzalez

Archiviato il successo in campionato contro la Lazio (autorete di Gila all'85'), la Juve prepara la sfida di Champions League contro lo Stoccarda in programma domani (martedì 22 ottobre) alle 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri arrivano all'appuntamento a punteggio pieno dopo aver superato 3-1 all'esordio gli olandesi del PSV Eindhoven tra le mura amiche e 3-2 i tedeschi del Lipsia in trasferta. La formazione di Thiago Motta non ha però la minima intenzione di abbassare la guardia e ha già messo nel mirino l'incontro con i teutonici, antipasto della sfida di domenica alle 18 contro l'Inter al Meazza che potrebbe dire di più sulle ambizioni di titolo di entrambe le squadre.