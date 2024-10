Adzic, la carta Champions di Motta: le due qualità preziose della sorpresa Juve

In una situazione di emergenza a livello numerico nell’organico come quella affrontata da Thiago Motta nelle ultime settimane, l’assenza di Vasilije Adzic rischiava di passare quasi inosservata. In realtà il non poter contare su una preziosa arma tattica come il montenegrino ha avuto un peso maggiore di quanto possa far pensare la carta di identità e l’inesperienza del ragazzo prelevato dal Buducnost Podgorica. «La Juve è il posto giusto per crescere come calciatore e come uomo. Dire sì ai bianconeri è stato semplice: è il club top in Italia e nel mondo»: così il 18enne si era presentato ai tifosi bianconeri a fine luglio, dal ritiro tedesco di Herzogenaurach, lì doveva aveva cominciato a mostrare i primi lampi di classe. E soprattutto un atteggiamento in allenamento che aveva subito portato Thiago Motta a tesserne le lodi, un concetto che l’allenatore italo-brasiliano ha ben chiaro nella mente anche per quanto visto sabato sera, dopo l’esordio del talento montenegrino in Serie A in maglia bianconera nella vittoria sulla Lazio.