Motta blinda Yildiz: "Contentissimo di lui. McKennie può giocare titolare"

L'allenatore bianconero ha poi proseguito in conferenza stampa: "Dobbiamo fare una gara completa, lo Stoccarda gioca bene quando gli si concede la possibilità di avere la palla. Fanno bene la prima pressione, ci sono momenti in cui si compattano e diventano complicati da superare. E' una squadra che mi piace nel mio modo di vedere il calcio. Sott'occhio vanno tenuti tutti i calciatori, dobbiamo competere per avere il controllo del gioco, loro si trovano molto bene quando consolidano il possesso e arrivano nella metà campo avversaria. I due mediani sono molto intelligenti nel gioco e nella costruzione". Thiago Motta è poi tornato sulla vittoria di Lipsia : "Ho vissuto un momento bellissimo, abbiamo affrontato la difficoltà tutti insieme, anche quelli che stavano in panchina. Tra tutti noi si percepiva un'energia positiva che era contagiosa. Nelle difficoltà siamo venuti fuori, è stata una vittoria meritata e molto bella. Ogni partita ha la sua storia, ora siamo concentrati su domani. Limiti da superare? Dobbiamo superarci in tutto, si può sempre migliorare sia nel gioco che nell'aspetto umano. Serve per tutti, anche per voi giornalisti. Se vogliamo migliorare lo possiamo fare sempre. Siamo umili, sento che stiamo crescendo partita dopo partita".

Thiago Motta: "Contento di Yildiz, ho una Juve forte"

Thiago Motta si è poi espresso sulla forza della squadra a sua disposizione: "La prima vittoria che ho è avere i calciatori forti come Perin, Di Gregorio, Pinsoglio o tutti gli altri. In questo momento siamo una squadra che sa cosa vuole e che ha un grandissimo atteggiamento, soprattutto nelle difficoltà. Dobbiamo continuare così. Kalulu? Il fatto che li considero tutti titolari non significa che sono tutti uguali. Sono ragazzi diversi da cui però pretendo le stesse cose. Cambiaso ancora capitano? Sì è possibile".

Motta si è poi concentrato sul momento di Yildiz, a quota zero tiri in porta nelle ultime quattro partite: "Sono contentissimo del lavoro che fa, è un ragazzo che gioca e mette tutta la sua qualità la mette a beneficio della squadra. Sicuramente possiamo fare meglio, però sono molto contento di quello che vedo. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo del 2005 che sta contribuendo tanto alla squadra. Sono contento di averlo da noi, sia giocando da esterno che più dentro al campo. Contro il Psv ha fatto un grande goal, ma non solo. Oggi fa parte di un grande gruppo e sono soddisfatto di lui. I titolari domani? Loro lo sanno già. Tutti possono giocare domani. McKennie può essere utile sia contro lo Stoccarda che contro l'Inter. Anche lui è concentrato su domani, poi avremo tempo per preparare la sfida contro l'Inter. Chi giocherà domani lo farà al 200%". Il tecnico bianconero ha poi risposto ad una domanda sulla nuova generazione di allenatori come lui e Hoeness: "Se qualcuno di noi può imporsi in Champions League? Chi lo sa, lo vedremo alla fine. Però questo significa che l'età è relativa e dipende dall'attenzione che uno mette". Infine sulle differenze tre Serie A e Champions League: "Zero differenze, la prossima partita del calendario è quella di domani. Dobbiamo essere pronti a fare una grande prestazione. Ogni sfida ha una storia diversa, dobbiamo sempre fare il massimo".

