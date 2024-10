Totti e il paragone Del Piero-Yildiz: “La 10 pesa, servono spalle larghe"

" Paragone tra Del Piero e Yildiz ? Non giova al ragazzo. Poi, fare quello che ha fatto Alex è difficile, lui è un giovane con talento e gli auguro che possa diventare come Del Piero . Ma la 10 pesa, servono spalle larghe". Non ha dubbi un altro numero dieci che ha fatto la storia del calcio: Francesco Totti . L'ex capitano della Roma è tornato a parlare e ha detto la sua sull'accostamento tra il calciatore turco e la bandiera bianconera. Ma c'è tanto altro nelle sue parole, soprattutto la rivelazione delle "tentazioni" su di un possibile ritorno in campo .

Totti: "Manca un 10 in Serie A? Beh, magari potrebbe tornare..."

"Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mentre la pazzia, mi hanno dato dei pensieri". Così l'ex giocatore in un evento Betsson a chi gli ha chiesto se gli piacerebbe tornare a giocare a calcio. "Sarebbe difficile, ma mai dire mai - ha aggiunto -. Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera. Ma tutto nasce perché una volta ho fatto una battuta in un'intervista dicendo che non c'è tanta qualità e potrei rigiocare, ma ora non fate articoli dove dico che torno a giocare, eh...".

A chi gli ha domandato se oggi vede dei "10" in Italia, ha risposto con una battuta: "Magari potrebbe tornare", riferendosi a se stesso. Spostandosi sull'attualità ha parlato della sfida tra Roma e Inter vinta dai nerazzurri: "Purtroppo è andata come noi romanisti speravamo non andasse, di fronte c'era un'Inter tosta, quindi il risultato ci può stare, ma speriamo la Roma si riprenda presto e possa voltare pagina il prima possibile". Individua in "Juventus, Inter e Napoli" le pretendenti al titolo, mentre la squadra giallorossa "come obiettivo ha quello di tornare in Champions".

