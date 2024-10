Di Gregorio e la mentalità Motta: l'emozionante discorso durante Juve-Lazio

"Non esistono cose facili". Un'idea mai banale della realtà, che da sempre trova sui campi da calcio gli esempi più emozionanti ed eloquenti. A prenderne atto è anche Michele Di Gregorio, che dal 5 luglio 2024 ha accettato la missione di difendere la porta della Juve. Il portiere bianconero è sceso in campo nell'ultimo impegno di campionato contro la Lazio, che ha visto gli uomini di Thiago Motta ritrovare il successo dopo il pareggio interno con il Cagliari. L'ex Monza è stato chiamato in causa in pochissime occasioni. Durante l'intervallo però, le telecamere lo hanno ripreso mentre incitava i compagni a rientrare i campo per conquistare i 3 punti necessari a tenere il passo di Napoli e Inter, entrambe uscite vittoriose dalle sfide rispettivamente contro Empoli e Roma.