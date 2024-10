Diretta Juve-Stoccarda ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Archiviato l'importante successo in campionato contro la Lazio, la Juve alle ore 21 ospita all'Allianz Stadium lo Stoccarda nel terzo turno di Champions League. Ottima partenza per i bianconeri di Thiago Motta che dopo aver superato 3-1 gli olandesi del PSV Eindhoven all'esordio sono andati a vincere in casa del Lipsia in inferiorità numerica con un eroico 3-2. La Vecchia Signora, però, non è sazia e vuole i tre punti anche stasera, importanti sia per il cammino europeo che per arrivare nel migliore dei modi alla gara di domenica alle 18 al Meazza contro l'Inter che potrebbe dire di più sulle reali ambizioni di titolo delle due formazioni. Tornando alla sfida di stasera, i tedeschi di Sebastian Hoeness sono reduci dal pesante ko per 4-0 in Bundesliga contro il Bayern Monaco e anche nella coppa dalle grandi orecchie non sono partiti benissimo: dopo la sconfitta per 3-1 al debutto al Bernabeu contro il Real Madrid, i teutonici non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 tra le mura amiche contro lo Sparta Praga.