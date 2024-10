Weah, la battuta sull’Inter e la frecciata ad Allegri: “La Juve domina e segna”

L'arrivo alla Juve e la qualità migliore

E poi l'arrivo al Lille: "Con Paulo Fonseca ho giocato tutta la stagione come terzino destro e poi alla fine della stagione la Juve mi ha chiamato…per la stessa posizione, il che è stata una sorpresa per me perché era il mio primo anno in quella posizione. È stato un po’ folle”. Capitolo Usa: “Nazionale? Sento che abbiamo un potenziale enorme, bisogna solo trovare la persona giusta per esaltarlo. Pochettino sicuramente è in grado. Giocare sotto pressione è in un certo senso il motivo per il quale giochiamo. Le mie partite preferite non sono mai quelle in casa, ma quelle in trasferta, quelle che hanno una posta in gioco altissima. Ovviamente con il nuovo ct toccherà ricostruire, ma il rapporto che abbiamo nello spogliatoio è un qualcosa che molte altre nazionali non hanno. Pulisic è incredibile, è l’esempio di quei ragazzi che vanno all’estero, fanno ciò che devono fare e poi riportano tutto in nazionale”.