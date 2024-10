Stoccarda, il post sulla Juve scatena i tifosi: “Non avete notato l’errore?”

Tifosi Juve scatenati sui social per il post dello Stoccarda

I tifosi bianconeri sui social hanno subito notato il dettaglio errato nella grafica dello Stoccarda e lo hanno sottolineato nei commenti: "Perché lo hanno messo in grafica se non gioca neanche?" ha domandato qualcuno. Molti hanno provato a spiegare la presenza di Nico nell'immagine sottolineando i trascorsi dell'argentino nello Stoccarda (ha giocato in Germania dal 2018 al 2021) anche se altri utenti hanno evidenziato: "Vabbè che è ex Stoccarda però...". Alla fine però l'immagine è stata in ogni caso apprezzata da molti tifosi della Juve, con un supporter che ha sottolineato: "E allora i miei complimenti al designer, è molto simpatica come immagine". Per tutti comunque la speranza è quella di vedere il prima possibile in campo Nico e probabilmente i tifosi della Juve non dovranno attendere molto tempo prima di rivedere l'ex attaccante viola a disposizione di Thiago Motta.