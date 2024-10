"Juve-River finale Mondiale": Trezeguet infiamma Italia e Argentina

"Mondiale per club? Penso che sarà fantastico. In primis è un Mondiale per club in cui sappiamo che i club e le squadre rappresentano i propri tifosi in maniera differente. C'è più coinvolgimento emotivo, tante squadre interessanti di diversi continenti. Questo ti dà l'opportunità di conoscere altri tipi di calcio. Certo sarà una prima volta e come ogni prima volta ci sono tanta aspettative da rispettare. La Fifa è sempre stata all'altezza e spero che sarà una festa perché questa è la cosa più importante per il pubblico, ci sono le qualità dei giocatori e delle squadre, sappiamo che molti ambiscono a vincere questa competizione. Sarà una occasione unica che stiamo aspettando". Lo ha detto David Trezeguet in un'intervista concessa ai canali ufficiali Fifa. L'ex attaccante della Juventus si è soffermato sul nuovo Mondiale per club, in programma la prossima estate negli Stati Uniti.

Le parole di Trezegol "Mi sarebbe piaciuto giocare in questa competizione perché, come detto prima, avrei potuto scoprire altri continenti e il calcio di altre nazioni. Quando uno gioca ad alti livelli ama stare in queste situazioni. E' importante vincere. Per me ci saranno Juve e River, sarà divertente per i tifosi e i calciatori saranno all'altezza". Sul River: "Il River ha ritrovato l'identità, quando sono tornato io era una situazione non facile. Quando tocchi il fondo si dice che torni più forte di prima ed è quello che è successo al River. Dal punto di vista calcistico, quello che rappresenta il club, la sua visione, credo che il River è un brand importante. Squadra che si distingue in campionato e in Libertadores e sono sicuro che al Mondiale vorrà avere un ruolo importante e credo ci riuscirà. Il River è una squadra ambiziosa in patria, ma anche in questo Mondiale vuole dire la sua".

Juventus-River e Trezeguet a metà Il francese ha poi aggiunto: "I tifosi latino-americani vivono in maniera passionale ed emotiva. In Europa è tutto più strutturato e più centrato sull'obiettivo finale. In questo torneo ci saranno squadre con storia e che proveranno a raggiungere l'obiettivo, sarà una questione di determinazione. Per i sudamericani affrontare le europee è un motivo di stimolo in più e il pubblico sarà presente". Infine, ha concluso: "Juve-River in finale? Situazione particolare, ma sono un tifoso del River. La Juve fa parte di me a livello umano e professionale. Mi ha dato la possibilità di conoscere i livelli più alti cercando sempre di vincere. il River mi ha dato tutt'altro con un forte lato emozionale. Sono due club importanti per la mia vita in generale".

