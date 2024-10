Fagioli svela le richieste di Thiago Motta: “Mi chiede di stare lì"

Juve, Fagioli: "Ruolo? Mi trovo bene davanti alla difesa"

Il centrocampista si è espresso sul ruolo davanti alla difesa in cui è sta venendo impiegato in questa stagione: "Io sto molto bene. Sarà una partita difficile, anche loro vogliono tenere la palla. L’abbiamo preparata bene e stiamo molto bene anche fisicamente, che vinca il migliore. Il ruolo? Mi trovo bene in questa posizione davanti alla difesa perché tocco tanti palloni. Il mister mi chiede di governare il gioco, smistare palloni e aiutare i compagni ad andare avanti per trovare il gol". Spazio poi alle differenze tra Serie A e Champions League: "Vera Juve in Europa? Sì, certo. Nelle due precedenti in Champions abbiamo fatto ottime partite, ma anche in campionato stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così, dare il meglio in ogni partita per vincerne il più possibile".

