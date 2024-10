Inter-Juve, col fiato sospeso per tre: Motta e il passaggio in infermeria

TORINO - La prossima, nel mondo di Thiago Motta, è sempre la partita più importante. A prescindere dalla data, dall’avversaria e dalla competizione. Ma questo, a ben vedere, non significa che ogni partita debba essere interpretata come l’ultima o l’unica da disputare. Un discorso che abbraccia soprattutto il tema infermeria, così delicato in queste settimane in casa Juventus: in una stagione così fitta di impegni, e di impegni ravvicinati per lo più, la cautela rappresenta la stella polare da seguire tanto per lo staff tecnico quanto per quello medico. Nessun rientro affrettato, dunque. Nemmeno se all’orizzonte si staglia una sfida suggestiva come quella all’Inter, distante quattro giorni in calendario. Quattro giorni in cui, alla Continassa, gli elementi impiegati contro lo Stoccarda lavoreranno per recuperare dalla fatiche di Champions e per preparare il big match di San Siro. E gli acciaccati, appunto, per lasciarsi alle spalle i rispettivi infortuni e tornare a disposizione del tecnico. Bisognerà valutare il problema muscolare che ieri ha impedito a Douglas Luiz di partire titolare contro lo Stoccarda: stop nel riscaldamento, dentro Thuram. Il brasiliano andrà dunque valutato per San Siro.