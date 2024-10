Vlahovic solitario e un centrocampo arruffone: Juve, è andata pure bene…

La solitudine di Vlahovic

L'espulsione di Danilo, alla seconda partita da titolare, ma al quale non ne va bene una, è stata il prologo della resa, firmata sei minuti più tardi, in pieno recupero, dal guizzo felino di Touré. La squadra di Sebastian Hoeness ha nettamente prevalso sul centrocampo arruffone e mai capace di fare il solletico agli avversari, con Fagioli troppo solo per reggere il reparto privo di Koopmeiners e, in extremis, di Douglas Luiz, fermato da un risentimento muscolare durante il riscaldamento. Ecco un altro bianconero in pieno periodo no. In attacco, inconsistente e sostituito è stato Vlahovic, mentre Yildiz e Adzic si sono pestati i piedi: indisponibili Nico Gonzalez e Milik, la Juve paga la solitudine di Dusan, servito poco e male. Rispetto a Lipsia, la squadra ha fatto tre vigorosi passi indietro. La prima sconfitta stagionale avverte Motta: c'è molto da fare, pensando all'Inter che fra quattro giorni l'aspetta a San Siro.