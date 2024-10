La Juve più brutta della stagione: messi in mostra i tre difetti maggiori

Squadra che deve crescere

È una squadra che deve crescere e imparare a imporsi in tutte le situazioni. Può sembrare paradossale, ma è invece tipico dei gruppi giovani, ma la Juventus in enormi difficoltà a Lipsia, contro un avversario più forte dello Stoccarda, in inferiorità numerica, fuori casa e in svantaggio, era più sciolta e coraggiosa di quella di ieri sera, in circostanze assai meno avventurose. C’è, dunque, lavoro per Motta (e, a gennaio, anche per Giuntoli), ci sono spunti di riflessione per i singoli che, dopo certi giudizi iperbolici, necessitano di un ammollo in umiltà. Se la Juventus, nel suo complesso, ha l’intelligenza e la forza mentale di trasformare questa brutta partita in una lezione, potrebbe essere un passaggio di maturazione importante. Una roba tipo: ecco tutto quello che non si deve fare in una partita da vincere. Se non altro perché la nuova e bislacca formula della Champions League rende meno gravi i passi falsi e la classifica è ancora difficile da analizzare.