Pagelle Juve: Perin enorme, Yildiz spuntato, Danilo crolla, Motta incartato

In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico della Juventus. La squadra bianconera cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di Champions League. Decisiva la rete in pieno recupero dell'ex centravanti dell'Atalanta El Bilal Tourè. Gara di totale sofferenza per i ragazzi di Motta, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. Ecco i voti e i giudizi della serata di Champions.