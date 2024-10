Douglas Luiz e Inter-Juve, svolti gli esami: la buona notizia per Motta

La sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda non ha portato solo delusioni sul piano del risultato, ma anche preoccupazioni sul fronte degli infortuni. Tra le note negative spicca infatti lo stop di Douglas Luiz , costretto a rinunciare al match all'ultimo momento durante il riscaldamento per un problema muscolare. Al suo posto ha giocato Thuram m al a preoccupazione di Thiago Motta è dettata dall'imminente sfida di domenica contro l' Inter .

Douglas Luiz, le condizioni: il comunicato

Il centrocampista brasiliano si è recato questa mattina al J Medical per sottoporsi agli esami di rito, con l'obiettivo di chiarire l'entità dell'infortunio. Dopo gli accertamenti è stato possibile avere un quadro più preciso della situazione e determinare i tempi di recupero necessari per il suo rientro in campo. Dopo la visita è arrivato il comunicato del club bianconero sulle sue condizioni.