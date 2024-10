Inter-Juve a Guida: i precedenti e l’episodio che fece discutere

Dopo la delusione in Champions League , per la Juventus è arrivato il momento di pensare al big match di Serie A contro l' Inter . I bianconeri hanno bisogno di una scossa emotiva e proveranno a rialzarsi a San Siro. Intanto l'AIA ha comunicato le designazioni per la nona giornata di campionato e a dirigere il derby d'Italia sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata . L'arbitro ha già incontrato la squadra di Thiago Motta in questa stagione, all'Allianz Stadium nella sfida contro la Roma del secondo turno.

Inter-Juve a Guida, i precedenti e l'episodio Chiesa-Darmian

Non sarà il primo derby d'Italia per Guida, che ha già diretto due sfide tra la Juventus e l'Inter. L'ultima la scorsa stagione, 1-1 a Torino con gol di Vlahovic e Lautaro Martinez. Partita segnata da un episodio al limite: sbracciata di Darmian su Chiesa poco prima dell'azione che ha portato al pareggio dell'attaccante argentino. Per ritrovarlo in questa classica del calcio italiano bisogna fare un salto indietro al 2019-2020, quando sulla panchina dei bianconeri c'era Sarri: 2-0 per la Vecchia Signora con reti di Ramsey e Dybala. In generale il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata ha arbitrato 26 volte la Juve. Il bilancio pende nettamente a favore della squadra di Motta, infatti sono solo due le sconfitte. Ben 17 le vittorie e sette i pareggi.