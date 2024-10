"Ho già giocato contro Marcus e...": per i Thuram Inter-Juve è questione di famiglia

La delusione per la sconfitta contro lo Stoccarda e uno sguardo al futuro imminente. Per Khephren Thuram la gara contro lo Stoccarda è iniziata dal riscaldamento perché non doveva giocare ma poi lo stop di Douglas Luiz ha costretto Motta a cambiare le carte in tavola. Del risultato finale e della prestazione si è già detto abbastanza con i bianconeri consci di dover voltare pagina perché domenica a San Siro c'è la sfida contro l'Inter. Thiago Motta e Perin hanno analizzato la gara contro i tedeschi, mentre Thuram ha guardato oltre e alla sfida con il fratello Marcus.