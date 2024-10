“La grande Juventus è addirittura crollata, mi sento molto bene adesso"

"La partita di questa sera sarà ricordata a lungo, anche tra dieci o vent'anni. Finisce di diritto nei libri di storia dello Stoccarda, è stata una gara davvero speciale" , ha detto felicemente il direttore sportivo del club tedesco, Fabian Wohlgemuth , in un'intervista a SWR Sport dopo la vittoria contro la squadra di Thiago Motta . Il dirigente non è riuscito a contenere la sua felicità e le sue dichiarazioni subito dopo la fine della partita ne sono una testimonianza: "Abbiamo fatto crollare la grande Juve".

Stoccarda, le dichiarazioni del ds: "Abbiamo dominato"

“Si vedeva che volevamo fare qualcosa subito dopo la partita con il Bayern. Alla fine abbiamo forzato per ottenere la vittoria. Abbiamo fatto vacillare e poi addirittura crollare la grande Juventus. Mi sento molto bene adesso. Abbiamo dominato la partita e gli avversari. Il gol rende la buona prestazione ancora più preziosa. Resterà un momento speciale per tutti i soggetti coinvolti” - queste le dichiarazioni del ds Fabian Wohlgemuth, riportate dal canale ufficiale del club tedesco. A seguire anche le parole dell'allenatore Sebastian Hoeness: “È stata una grande partita che meritavamo di vincere. I ragazzi hanno reagito molto forte alla sconfitta per 4-0 in casa del Bayern Monaco e hanno creduto in questo successo dal primo all'ultimo minuto. Eravamo sempre pronti in tutte le situazioni. È stata una partita molto emozionante. Questa vittoria può aiutarci nel nostro ulteriore sviluppo. Ora la gara ancora più importante arriverà sabato, quando verrà a trovarci l'Holstein Kiel. Ciò che possiamo imparare dalla prestazione contro la Juve è che la ricompensa arriva sempre se siamo disposti a seguire le nostre idee".