"Yildiz funambolo al contrario in Juve-Stoccarda. Motta? C'era da essere umili..."

Il martedì di Champions League ha riservato non poche sorprese. Tra tutte, di sicuro, spicca la partita tra Juventus e Stoccarda, che ha visto i tedeschi corsari all’Allianz Stadium di Torino. Gli ospiti si sono imposti sui bianconeri dal primo minuto di gioco, mostrando di poter essere pericolosi in qualsiasi momento, fino alla rete finale di El Bilal Touré, mentre i ragazzi di Thiago Motta sono sembrati in bambola e in balia degli avversari. Una prestazione che ha destato molto stupore, e a commentarla è stato un ex calciatore della Vecchia Signora, Massimo Mauro. Ospite del programma “Tutti Convocati” su Radio24, l’opinionista ha detto la sua sulla gestione del match del tecnico ex Bologna soffermandosi, in particolare, sulla gara di Yildiz.