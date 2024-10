Senza Bremer è dura: Juve, la lista dei difensori valutati per gennaio

La reazione della Juventus alla sconfitta di Champions per mano dello Stoccarda può arrivare in tanti modi differenti. Prima di tutto dal campo: domenica c’è l’Inter, mercoledì il Parma e poi a distanza di tre giorni l’Udinese. Dunque non c’è tempo di deprimersi o di avvitarsi in ragionamenti su cosa non abbia funzionato martedì sera: il ritmo tambureggiante in questa fase della stagione aiuta in qualche modo a non perdersi in troppi pensieri. Le riflessioni, piuttosto, le faranno e le stanno già facendo Thiago Motta e Cristiano Giuntoli: chi in allenamento (oggi la ripresa), chi dagli uffici della Continassa. Che la coperta sia corta è apparso evidente a chiunque, all’interno della Juve.