Motta alla LeBron, il dietro le quinte sul flop Champions: la soluzione Juve

TORINO - Play, stop, rewind. Play, stop, rewind. La filastrocca con cui, ieri, ha massacrato il telecomando della tv è servita a Thiago Motta per mutare la percezione della partita con lo Stoccarda. Questione di sfumature, s’intende, perché riguardare un paio di volte quei novanta minuti – quasi cento, in realtà – non è certo bastato per sciacquare la bocca da un permeante sapore amaro. Ma la profonda revisione a freddo, se non altro, ha contribuito a far scivolare via al tecnico quel senso d’impotenza che non avvertiva forse addirittura dai tempi dello Spezia e che, tutto sommato, non aveva nemmeno cercato di mascherare davanti ai microfoni dopo la sconfitta dello Stadium. Già, il primo scivolone della sua gestione in bianconero: un momento che sapeva sarebbe arrivato, ma in cui confidava di non incappare ancora. Non martedì sera, non nel proprio fortino contro lo Stoccarda, pur reputato alla vigilia avversario decisamente ostico da affrontare.